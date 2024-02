Ein klassischer Trennungsstreit führt am Dienstag einen von drei Beteiligten auf die Anklagebank des Amtsgerichts Gernsbach. Dort wird der 35-Jähriger wegen Beleidigung und Bedrohung verurteilt. Damit ist der Streit aber nicht beigelegt.

Gegenseitige Beleidigungen, Bedrohungen und schließlich Körperverletzung: Die Trennungsgeschichte eines Ehepaars aus Forbach eskaliert. Am Dienstag stehen sie sich vor dem Amtsgericht Gernsbach gegenüber. Der (Noch-)Ehemann auf der Anklagebank, seine getrennt lebende Frau und deren neuer Partner im Zeugenstand.

Forbacher Familie mit drei Kindern bricht auseinander

Im Verlauf der Verhandlung wird klar: Es ist nicht das letzte Mal, dass sich die beiden Parteien vor Gericht sehen. Auch gegen die beiden Zeugen laufen nämlich Strafverfahren. Wegen Beleidigung und Körperverletzung. Das Bedauerliche an dieser Dreiecksbeziehung: Es sind auch drei Kinder im Spiel.

Die Ehe des 35-Jährigen und der 33-Jährigen sei in die Brüche gegangen, während sie das dritte gemeinsame Kind erwarteten. „Sie meint, ich bin fremdgegangen“, blickt der verlassene Ehemann auf der Anklagebank zurück. Im November 2022 habe ihn seine Frau aus der gemeinsamen Wohnung geschmissen. Seither leben sie getrennt.

Inzwischen haben beide neue Partner. Die Frau hat jüngst die Scheidung eingereicht. Das sieht Amtsgerichtsdirektor Ekkhart Koch als ersten sinnvollen Schritt, die Lebenssituation der auseinandergebrochenen Familie zu stabilisieren und in geordnete Bahnen zu lenken.

Dass es diesbezüglich noch einiges aufzuarbeiten gibt, wird im Gerichtssaal deutlich. Der Fall, um den es geht, ereignete sich am 6. Juni vergangenen Jahres. Der Angeklagte wollte seine restlichen Klamotten holen. Alkoholisiert und von Emotionen übermannt, kam es dann aber zu Streitigkeiten.

Die Beleidigungen beruhen auf Gegenseitigkeit. Zeuge

im Amtsgericht Gernsbach

In Folge derer ließ sich der 35-Jährige zu teils üblen Beleidigungen gegenüber dem neuen Partner seiner Ex hinreißen. Außerdem soll er ihm gedroht haben, „den Kopf zu spalten und sein Leben zur Hölle zu machen“. Die Wortwahl streitet der Angeklagte vor Gericht nicht ab.

Allerdings weist er darauf hin, dass er zuerst beleidigt worden sei. Zudem habe ihm der neue Mann seiner Ex bei einer anderen Begegnung vor einem Supermarkt in Forbach den Kiefer gebrochen. Das bestätigt die Frau im Zeugenstand. Auch dazu ist ein Strafverfahren anhänglich.

Sie sind sicher nicht der einzige Böse, der hier mitmacht. Ekkhart Koch

Amtsgerichtsdirektor

„Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben“, blickt die 33-Jährige auf die Trennungsphase zurück. Jetzt sei es ihr sehnlichster Wunsch, „dass es funktioniert“. Bisher tut es das nicht. „Jedes Mal, wenn wir die Kinder abholen, gibt es Zirkus“, erklärt ihr neuer Partner im Zeugenstand.

Der 26-Jährige und der Angeklagte waren früher beste Freunde. Jetzt begegnen sie sich nur noch im Streit. „Die Beleidigungen beruhen auf Gegenseitigkeit“, gibt er vor Gericht zu. Zur Körperverletzung will er sich nicht äußern, weil das Verfahren noch läuft.

Forbacher muss 400 Euro Geldstrafe zahlen

An diesem Dienstag geht es „nur“ um die Beleidigung und Bedrohung, die der strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getretene Angeklagte gegen seinen früheren Kumpel ausgesprochen hat. „Sie sind sicher nicht der einzige Böse, der hier mitmacht“, betont Richter Koch in Richtung des 35-Jährigen. Aber: „Man darf halt andere nicht beleidigen – auch nicht gegen beleidigen.“ Und bedrohen schon gar nicht.

Der Amtsgerichtsdirektor verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 20 Tagessätzen zu je 20 Euro. Der Rat des Richters an beide Männer: „Versuchen Sie, künftig ein bisschen cooler zu bleiben.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.