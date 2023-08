Standplatz mit Bezug zum Motorsport

Warum der Gernsbacher Rennfahrer Charlie Kappler ein Kruzifix gestiftet hat

Das sogenannte „Kappler-Kreuz“ steht heute in der Nähe der Murginsel in Gernsbach am Abzweig der Kreisstraße nach Schloss Eberstein. Es erinnert an ein dramatisches Ereignis.