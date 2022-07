Warum sich der Rewe-Neubau in Gernsbach erneut um ein Jahr verzögert

Der Neubau des Rewe-Markts in der Gernsbacher Schwarzwaldstraße verzögert sich. Und das um mindestens ein Jahr. Woran liegt das?

Informationen der Stadt Gernsbach zufolge hat die Bauherrin entgegen der ursprünglichen Pläne ihre Absicht, den Rewe-Markt unmittelbar im Anschluss an die Fertigstellung des Aldi-Markts errichten zu wollen, aufgrund der aktuellen Marktsituation im Baugewerbe aufgegeben. Stattdessen strebe der Projektentwickler nunmehr den Abbruch des Altbaus und die Errichtung des Neubaus im kommenden Jahr an.

„Wir halten an unseren Plänen in Gernsbach fest“, versichert eine Rewe-Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion. Das Unternehmen werde in der Schwarzwaldstraße aber nur Mieter der Immobilie sein. Der 2.500 Quadratmeter große, zweigeschossige Neubau sieht im Erdgeschoss eine Verkaufsfläche von 1.600 Quadratmetern vor und im Dachgeschoss einen Bereich mit acht betreuten Wohneinheiten.

Als im Januar 2021 die Baugenehmigung erteilt worden war, nannte der verantwortliche Projektentwickler Ingo Brunner von Aldi Süd das Ziel, das komplette Vorhaben bis Ende 2022 abschließen zu können. Davon hat man sich offenbar verabschiedet, weil die Baubranche seit Monaten derart überlastet ist, dass längst nicht alle Wünsche erfüllt werden können.

Auch private Vorhabenträger können ein Lied davon singen. Auf die Nachfrage, wie der neue Zeitplan aussieht und ob sich an den bisherigen Plänen etwas geändert hat, reagierte die Pressestelle von Aldi Süd bisher nicht.

Verzögerung sorgt auch für Parkplatzprobleme bei Aldi

Der neue Aldi in der Schwarzwaldstraße ist seit Dezember vergangenen Jahres geöffnet, bei Rewe hat sich seither aber nichts getan. Das sorgt bei den Kunden für Probleme beim Parken, weil die Parkplatzumgestaltung erst im Zuge des zweiten Neubaus erfolgt. In der aktuellen Übergangsphase – also bis auch der neue Rewe geöffnet ist – stehen nämlich nur circa 70 Stellplätze für beide Märkte zur Verfügung; später sollen es dann 154 sein. Außerdem sehen die Pläne vor, den Kunden vier Elektroladepunkte mit je 22 KW zur Verfügung zu stellen.

Der Neubau der beiden Märkte in der Schwarzwaldstraße ist neben dem Großprojekt „Im Wörthgarten“ ein wesentlicher Faktor im Modernisierungskonzept für die Nahversorgung in Gernsbach.