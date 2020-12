„Was ich heute Morgen erlebt habe und was wir im Nordschwarzwald in den vergangenen Tagen erleben mussten, geht weit über die Grenzen des Erträglichen hinaus“, schreibt Weber in einer E-Mail an Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne), die den BNN vorliegt.

Und weiter: „Dies ist aus meiner Sicht vor dem Hintergrund der aktuellen pandemischen Lage in keinster Weise zu vertreten.“

„Heute Morgen kurz nach Sonnenaufgang waren bereits alle Parkplätze rund um den Kaltenbronn belegt“, berichtet Weber in seiner Mail an das baden-württembergische Staatsministerium. Nach seiner Beobachtung kamen die Ausflügler aus dem gesamten Bundesland, teilweise sogar darüber hinaus.