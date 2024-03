Nach Komplett-Sanierung

Kurz vor Wiedereröffnung: Wie es im sanierten Restaurant „Nachtigall“ in Gernsbach aussieht

Das Restaurant-Hotel „Nachtigall“ soll am 12. März wieder seine Türen öffnen. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Gebäude aufwendig saniert. So sieht es in den Gasträumen und den Hotelzimmern aus.