Wie geht es weiter beim Katz’schen Garten in Gernsbach?

Grundsätzlich ist für den Hochwasserschutz an der Murg (Gewässer erster Ordnung) der Landesbetrieb Gewässer (LBG) im Regierungspräsidium Karlsruhe verantwortlich. Da der LBG an die landesweit vorgegebenen Prioritäten gebunden ist, war aufgrund mangelnder Ressourcen keine Möglichkeit gegeben, zeitnah mit der Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption an der Murg im Stadtgebiet Gernsbach zu beginnen. Die Stadt Gernsbach setzt deshalb die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Murg – GE 5 (Katz’scher Garten), GE 6 (ehemaliges Pfleiderer-Areal) und GE 7 (Erhöhung Ufermauer Triebwerkskanal) – in eigener Projektträgerschaft unter finanzieller Beteiligung des Landes um. Dies ist zwischen LBG und der Stadt Gernsbach in einer schriftlichen Vereinbarung geregelt. Die Stadt stellt dabei die enge Abstimmung mit dem Land sicher.

Somit ist die Stadt Auftraggeberin der Planungsbüros und der Baufirmen und hat auch die erforderlichen behördlichen Zulassungsentscheidungen eingeholt. Für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten sind die Stadt als Auftraggeberin, die örtliche Bauüberwachung und die beauftragen Firmen verantwortlich. Der LBG begleitet die Ausführung der Maßnahmen unter anderem im Rahmen der Baubesprechungen und der regelmäßig stattfindenden Jour-fixe-Termine.