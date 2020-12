Zu den im Herbst 1940 deportierten Gernsbacher Juden gehörte auch die Familie des Kaufmanns Arthur Kahn. Seit einigen Wochen sind für die vierköpfige Familie und ihre Verwandte Hilda Dreyfuss an ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Bleichstraße Stolpersteine angebracht, um an ihr Schicksal zu erinnern. Spät, zu spät fasste die Familie den Entschluss zu emigrieren.

Im August 1938 stellte sie zwar einen Visumsantrag zur Ausreise in die USA, doch eine Emigration war nicht mehr möglich. So wurde die vierköpfige Familie am 20. Oktober 1940 brüsk aus ihrem Leben im Murgtal gerissen und in ein schreckliches Schicksal gestürzt.