Anklage gegen 39-jährigen Forbacher

Zahnimplantat der Noch-Ehefrau herausgeschlagen? Prozess vor dem Amtsgericht Gernsbach

Es sind verhärtete Fronten zwischen einem 39-jährigen Forbacher und seiner getrennt lebenden Ehefrau, an denen Richter Ekkhart Koch und die Staatsanwältin am Dienstag am Amtsgericht Gernsbach zu arbeiten hatten. Es geht um Körperverletzung.