Immer wieder kommt es an öffentlichen Gebäuden in Gernsbach zu Schäden durch Vandalismus. Dieses Mal trifft es das denkmalgeschützte Kutscherhaus.

Erneut beklagt die Stadt Gernsbach Schäden durch Vandalismus. Besonders betroffen ist aktuell das denkmalgeschützte Kutscherhaus am Färbertorplatz. Darin befindet sich eine barrierefreie Toilettenanlage.

Wie die städtische Pressestelle jetzt mitteilt, hat es dort in jüngster Zeit mehrere Fälle von Sachbeschädigung gegeben. „Hauptsächlich durch Zündeleien“ seien diese verursacht worden. „Alleine in der vergangenen Woche führte das zu einem Sachschaden an einem Waschbecken in Höhe von rund 150 Euro.“

Vandalismus: Schäden gehen zulasten der Allgemeinheit

Und Anfang dieser Woche gab es im Kutscherhaus eine eingeworfene Scheibe, Reste von Zündeleien und einen überschwemmten Boden zu beklagen. Das im Jahr 1739 als Barockbau errichtete Haus ist denkmalgeschützt. Die Kosten für Sonderreinigung und Fensterreparatur liegen dieses Mal bei rund 500 Euro, bilanziert die Stadt Gernsbach: „Die Schäden gehen zulasten der Allgemeinheit.“

Auch werden immer wieder angesengte, teils noch klimmende Papiertücher in den Müllbehältern der öffentlichen Toilettenanlage aufgefunden, mahnt die Stadt. „Unentdeckt kann dies leicht zu einem größeren Brand führen.“

Wer mutwillig das Eigentum anderer beschädigt oder zerstört, muss für den Schaden aufkommen. Der oder die Täter können auch noch Jahre später zur Kasse gebeten werden. Denn Vandalismus verjährt erst nach 30 Jahren. Das hält viele ganz offenbar nicht davon ab, ihrer Zerstörungswut trotzdem freien Lauf zu lassen.

Bei allen Vorfällen stellt die Stadt Gernsbach Strafanzeigen bei der Polizei. Die Bevölkerung bittet sie darum, ein Augenmerk auf den Erhalt öffentlicher Einrichtungen zu haben. Und gegebenenfalls Beobachtungen selbst polizeilich zu melden.

Welche Folgen Vandalismus für die Täter haben kann, hat erst im Dezember vergangenen Jahres ein junger Mann aus Gernsbach erfahren. Er sitzt jetzt im Gefängnis, nachdem er im November 2022 unter anderem mehrere Hausfassaden sowie öffentliche Gebäude im Murgtal mit Farbe besprüht hatte.

Das Amtsgericht Gernsbach hat ihn für diesen Streifzug der Verwüstung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt. Immerhin hat der Täter dafür vor Gericht Verständnis aufgebracht.