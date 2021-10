Zum Tod des Gernsbacher Urgesteins Rudolf Koch: eine vielschichtige Persönlichkeit

Mit Rudolf Koch verliert Gernsbach eine engagierte Persönlichkeit, die sich auf vielfältige Weise zum Wohle der Stadt eingebracht hat.

„Sein Rat und seine Haltung waren wertvoll“. Mit seiner fürsorglichen Art, seiner Liebe zur Natur und seiner Zuwendung zu den Menschen, hat er Maßstäbe gesetzt und war Vorbild“, sagte der designierte Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Gernsbach, Thalib Ahmad, zum Verlust des langjährigen Mitglieds Rudolf Koch.

So fiel der Bau der Ebersteinhalle 1984 in die Ägide von Rudolf Koch, der insgesamt 24 Jahre dem Ortschaftsrat Obertsrot angehörte, erinnert sich sein direkter Nachfolger als Ortsvorsteher, Walter Schmeiser (Freie Wähler), an eine vielschichtige Persönlichkeit, die stets zielgerichtet das Wohl des Orts im Blick hatte. 1964 schuf Rudolf Koch mit der Anlage des Arboretums, eines baumkundlichen Lehrpfades rund um Schloss Eberstein, touristische Anreize, so Schmeiser.

Der höchste Dank des Staates an eine verdiente Persönlichkeit kam Rudolf Koch am 15. Januar 1999 zuteil, als dem scheidenden Ortsvorsteher und Gemeinderat, der zudem zwischen 1971 und 1984 im Rastatter Kreistag aktiv war, für „seine überragende kommunalpolitische Leistung über Jahrzehnte“, vom damaligen Innenminister Thomas Schäuble (CDU) das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Als „echten Glücksfall für die Gemeinde“ bezeichnete der ehemalige Bürgermeister Dieter Knittel (SPD) den Geehrten Koch im Rahmen dieses Festakts.

Rudolf Koch wurde am 11. Oktober 1930 in Salem geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Forstlehre. Im Alter von 21 Jahren wurde der junge Mann 1952 Markgräflicher Revierleiter und wohnte im Schloss Eberstein bis zum Neubau des Familienhauses in Obertsrot. Der Revierleiter kümmerte sich bis zur Pensionierung während seines beruflich erfolgreichen Wirkens um 320 Hektar Schlosswald.

Ebensolang wie sein kommunalpolitisches Engagement währte auch sein ehrenamtliches Vereinsengagement als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Obertsrot, wo das zu Festen befeuerte Bachhaus am Eingang zum Reichenbachtal noch von seinem Wirken zeugt.

Und auch als Mitglied der Vorstandschaft des Schwarzwaldvereins, gab er buchstäblich die Marschrichtung vor. Noch im Ruhestand blieb Rudolf Koch aktives Mitglied der „Deutschen Dendrologischen Gesellschaft“, musizierte in der Jagdhornbläsergruppe des städtischen Forstamts Baden-Baden und sang mit im Bürgermeisterchor des Landkreises.

Rudolf Koch hinterlässt einen Sohn und zwei Töchter. Die Trauerfeier findet am Freitag, 15. Oktober, in der Herz-Jesu-Kirche in Obertsrot statt. Susanne Dürr