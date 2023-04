Das idyllische Dörfchen hat seine Unschuld verloren: So beschreiben mehrere Reichentaler die Gemütslage nach dem verheerenden Brand am 13. April, bei dem drei Kinder ihr Leben verloren.

Während Polizei, Gutachter und Staatsanwaltschaft weiter ermitteln und nach der Brandursache forschen, ist die Katastrophe im Ort Gegenstand vieler Gespräche, Spekulationen und Vermutungen. In die Trauer mischen sich in Reichental zunehmend bohrende Fragen, wie es zu dem Drama kommen konnte – und ob dieses vielleicht hätte verhindert werden können.

„Die Zustände in dem Haus waren eine Katastrophe“, sagt Peter Lorenz. Der 61-jährige Nachbar des „Grünen Baums“ ist selbst Opfer des Feuers, darf er doch seit fast zwei Wochen nicht zurück in sein Eigenheim in der Mesnergasse, weil es im Falle eines Einsturzes der Brandruine in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Als er am Samstag nach dem Brand gegen 23 Uhr von Polizei und Ortsvorsteher Guido Wieland geweckt und gebeten worden war, sein Haus aus Sicherheitsgründen zu verlassen, kam er zunächst eine Nacht in der Einliegerwohnung des Ortsvorstehers unter. Danach ging er für eine Woche ins Hotel Krone in Au, aktuell beherbergt ihn eine Freundin.

Nach tödlichem Brand in Gernsbach-Reichental: Nachbar darf Grundstück nicht betreten

„Wie es weitergeht, ist offen“, betont Lorenz: „Mit mir spricht ja keiner!“ Erst auf seine Initiative hin habe es Kontakt zu Bürgermeister Julian Christ und Hauptamtsleiterin Anna Sadowsky gegeben. „Die einzig brauchbare Aussage war: Abwarten“, beklagt der Selbstständige, der laut eigenem Bekunden bislang keinerlei Hilfsangebote erhalten habe.

Neben dem Gefühl der Obdachlosigkeit kann der 61-Jährige derzeit auch nur sehr eingeschränkt arbeiten, weil er nach wie vor nicht auf sein Grundstück kommt. Dort befinden sich Fahr- und Werkzeuge, die er für sein Dienstleistungsunternehmen benötigt. „Was ich erwarte, ist eine Stellungnahme, wie es kurz- und mittelfristig weitergeht und natürlich irgendeine Art der Entschädigung“, erklärt Lorenz.

Zumal er befürchtet, dass er im Falle des Abrisses des „Grünen Baums“ erneut auf der Straße sitzt. „Das Ganze ist eine sehr unglückliche Situation, vor allem, weil dir keiner was sagt.“

Dass es zur Katastrophe in seinem Nachbarhaus gekommen ist, sei für ihn keine große Überraschung gewesen. Er habe sich schon lange gewundert, warum dort von behördlicher Seite kein Eingreifen stattgefunden habe: „Die Zustände dort sind ja bekannt gewesen.“

Das bestätigt Daniel Herrmann: „Unabhängig davon, ob sich die offensichtlichen Verdachtsmomente erhärten, dass hier eine Brandstiftung im Zuge eines Streits zwischen den Bewohnern vorliegt, scheint es doch so zu sein, dass die prekäre Situation im Haus mit für das Feuer und dessen furchtbare Folgen verantwortlich ist.“

Und damit drängen sich laut Herrmann dann die Fragen auf, ob offizielle Stellen der Situation in der Unterkunft und dem Schicksal der Bewohner genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben.

War ein Beherbergungsbetrieb genehmigt

Herrmann, Lorenz und weiteren Reichentalern erscheint schon die Deklaration des „Grünen Baums“ als „Wohnhaus“ fragwürdig, wenn zwischenzeitlich bis zu 30 Personen im Objekt gemeldet waren: Wurde hier dann nicht faktisch ein Beherbergungsbetrieb geführt? Gab es dafür eine Genehmigung? Wären dafür strengere Brandschutzvorgaben (Stichwort Rauchmelder und Fluchtwege) Pflicht gewesen? Gab es entsprechende Überprüfungen und einen Kontakt mit dem Eigentümer der Immobilie?

Weil die zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern hinlänglich bekannt gewesen seien – sie haben auch zu mehreren Polizeieinsätzen geführt –, stelle sich zudem die Frage der Intervention durch Sozial- oder Jugendamt – vor allem, weil mehrere Kinder in der ehemaligen Gaststätte untergebracht waren.

„Insgesamt entsteht zumindest bei mir das Gefühl, dass die verantwortlichen Stellen und Institutionen die Missstände kennen mussten und auf diese nicht adäquat reagiert haben“, fasst Herrmann zusammen.

Er ergänzt: „Wenn Menschen mit offensichtlich problematischem sozialem Background und unterschiedlichen Nationalitäten unter derart prekären Umständen zusammenleben, sind Spannungen und Probleme meines Erachtens unvermeidlich. Hier wäre dann eine engmaschige Kontrolle der Liegenschaften und gezielte Unterstützung der Bewohner durch offizielle Stellen absolut unerlässlich gewesen. Dies alles gab es im Grünen Baum offensichtlich nicht!“

Das bestätigt der Nachbar. „Ich habe da oben schon viel erlebt: Das hatte schon was von Vorstadt-Slum“, schildert Lorenz seine Eindrücke. Als die Gaststätte noch offen war, sei im Bereich Süßer Winkel, Mesnergasse, Badstraße, Auwiesenstraße alles okay gewesen.

Erst als 2018 die Abmeldung des Gastwirtschaftsbetriebs erfolgte, begannen die Probleme, blickt er zurück. Er wohnt seit sechseinhalb Jahren im Ort und ist seither dabei, sein großes, denkmalgeschütztes Anwesen zu renovieren und zudem dort Ferienwohnungen einzurichten.

Wann er dieses Projekt wieder aufnehmen kann, ist ungewiss. Aktuell ist der Zugang zu seinem Haus polizeilich abgesperrt – versehen mit dem Hinweis: Zutritt verboten, Lebensgefahr!