Zwei Architektenpreise für Neubauten in Gernsbach

Vor dem großen Metalltor: die viel befahrene Gernsbacher Schlossstraße. Dahinter: ein attraktives Gebäudeensemble aus Mehrfamilien- und Doppelhaus mit einer grünen Oase ein paar Meter weiter oberhalb, die am Eingang keinesfalls zu erahnen ist.

Das Zusammenspiel auf engem Raum ist so gut gelungen, dass das Objekt am Rande der Altstadt preiswürdig ist. Genau genommen sogar zweimal: Die Architektenkammer Baden-Württemberg würdigt die Schlossstraße 14 als „Beispielhaftes Bauen“, zusätzlich erhält Architekt Lars Neininger aus Rastatt den begehrten Hugo-Häring-Preis des Bundes Deutscher Architekten.

Die reinen Fakten: Der Altbestand, zu dem zwei Wohnungen wie auch ein Schuppen gehörten, wurde abgerissen. An dieser Stelle sind in zwei Gebäuden fünf Wohneinheiten entstanden, die in Größenordnungen zwischen rund 50 bis 80 Quadratmeter alle vermietet sind. Eigentümerin ist eine Dame aus Gernsbach, die aber schon längere Zeit nicht mehr in der Alten Amtsstadt wohnt.