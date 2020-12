Bestatter im Murgtal geraten derzeit nicht an ihre Grenzen. Trotzdem sterben im Pandemie-Jahr rund zehn Prozent mehr Menschen. Warum sich die Institute aber doch in einem Ausnahmezustand befinden, erzählen Betroffene.

Mehr Tote in der Pandemie

Während in größeren Landkreisen die Bestattungsinstitute an ihre Grenzen zu stoßen scheinen, geht es im Murgtal offensichtlich ruhiger zu. Die Sterbequoten sind zwar im Vergleich zum Vorjahr, dem Jahr ganz ohne Pandemie, um rund zehn Prozent gestiegen, wie Steven Görner erklärt, der im März 2020 das Bestattungsinstitut von Werner Krieg in Gernsbach, Waldbachstraße 4 übernahm.

Auf Corona-Tote angesprochen, gibt es aber nach seiner Erfahrung nur relativ wenige Fälle in seinem Einsatzgebiet, das von Rastatt bis Freudenstadt und Baden-Baden reicht. Seit 30 Jahren ist der aus Blankenburg im Harz stammende Bestatter in diesem pietätvollen Beruf tätig, vertraut mit dem Umgang Verstorbener eigentlich schon sein Leben lang, ging doch sein Vater bereits dieser Berufung nach.