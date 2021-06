Unterschiedliches Vorgehen

Gernsbacher Kino öffnet nach Corona-Pause – Merkur Film-Center in Gaggenau bleibt geschlossen

Die Durststrecke für Kinofans im Murgtal hat ein Ende: Am Donnerstag öffnet das Kinocenter in Gernsbach seine Pforten. Das Merkur Film-Center in Gaggenau-Ottenau bleibt dagegen noch auf unbestimmte Zeit geschlossen.