Umwidmung des Gernsbacher Kriegerdenkmals soll die "wahren Opfer" zeigen

Bürgerbeteiligung ist der nächste Schritt, den die Stadt Gernsbach zur Umwidmung des Kriegerdenkmals auf dem Rumpelstein gehen will. 1936 von den Nationalsozialisten als „Kriegerehrenmal“ nebst Thingstätte erbaut, soll es zum Mahnmal und Lernort werden. Das hat der Gemeinderat jüngst beschlossen. Pfarrer Hans-Joachim Scholz hat dafür ein paar Vorschläge.

Zum Beispiel diesen: Wenn der Rumpelstein ein Lernort werden soll, dann müssen dort auch Denkmale für diejenigen Gernsbacher ergänzt werden, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Allen voran die jüdische Gemeinde, aber auch weitere Opfer des Überlegenheits- und Rassendenkens wie es etwa Menschen mit Behinderungen oder Sinti und Roma waren.

So sieht es zumindest der Staufenberger Pfarrer Hans-Joachim Scholz. Auf Anfrage hat er einen Rundgang um das Denkmal unternommen. Er engagiert sich in mehreren Ländern für die Aufarbeitung der NS-Zeit und die Versöhnung mit deren Opfern.

Hans-Joachim Scholz ist Pfarrer der evangelischen Paulusgemeinde in Staufenberg. Seine Frau Rita und er sind bekannt für ihr Engagement um die Versöhnung zwischen Opfern der NS-Ideologie und Deutschen. Sie waren bereits in Russland, Mazedonien und Israel aktiv. Aus ihrer fortdauernden Arbeit für das Gedenken an die einstige jüdische Gemeinde in Bitola, Mazedonien, ging 2018 das deutsch-israelisch-mazedonische Projekt „Roadmap to reconciliation“ (dt. „Fahrplan zur Versöhnung“) hervor. Wie berichtet, soll es die Erinnerung an die Schrecken und Verluste der Nazi-Zeit wachhalten sowie den Austausch zwischen jungen Menschen fördern.