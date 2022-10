Gernsbacher Tunnel bleibt zu: Nach der Störung steht eine Wartung an

Der Gernsbacher Tunnel bleibt weiterhin gesperrt. Im Landratsamt hofft man auf eine Öffnung in der laufenden Woche.

Der Gernsbacher Tunnel der B462 ist weiterhin für unbestimmte Zeit gesperrt. Man habe die Ursache der Störung bislang nicht gefunden, bestätigte das Landratsamt Rastatt am Montagmittag.

Am Freitagnachmittag hatte die Behörde über Störungen in der Leittechnik informiert. Das Straßenbauamt habe den Tunnel bis auf Weiteres gesperrt. Denn ein sicherer Tunnelbetrieb könne aktuell nicht gewährleistet werden.

Die Fehlersuche durch eine Fachfirma für Tunneltechnik dauere an, betonte das Landratsamt am Montag. Ein Termin für die Wiedereröffnung könne somit nicht genannt werden. Man hoffe, dass dies aber noch in der laufenden Woche der Fall sein werde.

Gernsbacher Tunnel ab 17. Oktober nachts gesperrt

Dessen ungeachtet informierte das Landratsamt über die bevorstehende reguläre Vollsperrungen des Tunnels: Wegen der regelmäßig notwendigen Wartungsarbeiten werde der Tunnel zwischen Montag, 17., und Donnerstag, 20. Oktober, jeweils in der Zeit von 19.30 bis 5.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden.

Die innerörtliche Umleitungsstrecke werde ausgeschildert.