Polizei rätselt über Motiv

Gestohlene Schafe in Gaggenau: Was können Diebe mit den Tieren anfangen?

Unbekannte haben in der vergangenen Woche in Gaggenau 20 Schafe von einer Weide gestohlen. Was ist der derzeitige Ermittlungsstand und können die Diebe die Tiere einfach so verkaufen?