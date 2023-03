Große Teile von Gaggenau zum Wochenstart ohne Strom

Am Montagmorgen kam es in großen Teilen von Gaggenau zu einem Stromausfall. Mittlerweile konnte dieser größtenteils behoben werden.

Am Montagmorgen kam es gegen 9.15 Uhr in großen Teilen von Gaggenau zu einem Stromausfall. Bis auf Oberweier und Freiolsheim war die ganze Stadt betroffen, so die Stadtwerke auf Nachfrage.

Mittlerweile, informiert die städtische Sprecherin Judith Feuerer, konnte dieser größtenteils wieder behoben werden. In der Kernstadt und ersten Stadtteilen funktioniere der Strom wieder. „Die Situation ändert sich minütlich“, so die Sprecherin. Bisher sei die Ursache unbekannt. „Die Stadtwerke sind derzeit auf der Fehlersuche.“

Durch den Stromausfall sind auch einzelne Ampeln ausgefallen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war vor allem die Berliner Brücke an der Kreuzung zur Hauptstraße sowie eine dortige Tankstelle betroffen.

Gaggenauer berichteten außerdem über offene Ladentüren bei Supermärkten. Betroffen war auch der Edeka in Gaggenau-Hörden.

Wie die Stadtwerke auf Nachfrage mitteilen, laufe die Fehlersuche nach wie vor auf Hochtouren. Der Strom werde nach und nach wieder aufgeschaltet, um so der Ursache für den Stromausfall auf die Spur zu kommen. „Aktuell sind noch Teile von Ottenau und Hörden ohne Strom“, so Simon Mühlhäuser, Pressesprecher der Gaggenauer Stadtwerke, gegenüber der Redaktion. Möglicherweise liege die Ursache für den Stromausfall dort.

Stromausfall in Gaggenau: Stadtwerke schließen Hackerangriff aus

Bisher können die Stadtwerke noch nicht viel über den Hintergrund des großflächigen Stromausfalls sagen. Zum derzeitigen Zeitpunkt könne lediglich ein Hackerangriff ausgeschlossen werden, so der Sprecher der Stadtwerke. Man gehe eher von einem sogenannten Erdschluss aus, also letztlich einem Kurzschluss im unterirdisch verlegten Leitungssystem.

Wieso dauert die Fehlersuche so lange? „Unsere Sicherungen sind nicht im Keller“, sagt dazu Sprecher Mühlhäuser. Die Stadtwerke-Mitarbeiter sind in der ganzen Stadt unterwegs, um den Fehler einzugrenzen. Und wenn er gefunden ist, könnte es nochmals zu einem kurzzeitigen Stromausfall kommen. Mühlhäuser: „Wir sind noch nicht durch.“

Um kurz vor 11 Uhr sind die Stadtwerke auf einen ersten Fehler im System gestoßen. Anders, als bisher erwartet, befindet er sich nicht im Bereich Hörden oder Ottenau, sondern Richtung Michelbach. „Es sieht tatsächlich nach einem Erdschluss aus“, erklärt der Stadtwerke Sprecher. Es gebe aber definitiv noch einen weiteren Fehler. „Das ist noch keine Entwarnung“, so Mühlhäuser.

Dieser Artikel wird aktualisiert [Stand: 10.57 Uhr]