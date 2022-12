Nicht nur der Adventsmarkt sorgte bei den Stadtmarketing-Leuten im Rathaus für viel Trubel. Auch die Nikolausstiefelaktion bescherte reichlich Arbeit.

Zum fünften Mal durften die Kinder zwischen ein bis zehn Jahren ihre geputzten Schuhe im Rathaus abgeben. Die Resonanz war überwältigend.

Was 2017 mit rund 170 Stiefeln den Anfang fand, hat sich nun zu rund 500 Stiefeln ausgewachsen – geplant waren 250 bis 300. Denn auch nach Ende der Teilnahmefrist seien noch an die 100 Stiefel abgegeben worden. Die Suche nach ihnen in den Schaufenstern war nicht für alle Kinder einfach.

Auch City-Manager Philipp Springer weiß, dass manche Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern einige Anläufe unternehmen mussten, um das gefüllte Schuhwerk zu finden. „Das ging mir auch so, dass man gucken muss“, sagt Springer, „aber bislang haben wir jeden gefunden und wir werden alle Stiefel finden.“ Nicht umsonst hat man im Rathaus eine Liste mit den Nummern aller 500 Stiefel.

Jeder zehnte Stiefel wartet in Gaggenau noch auf seinen Besitzer

Bevor die Verzweiflung also zu groß wird: „Wir helfen.“ Mittlerweile warten nur noch zehn Prozent der ausgestellten Stiefel auf ihre kleinen Besitzer. „Wir überlegen, wie wir das nächstes Jahr besser machen können“, verspricht Springer.

Wir überlegen, wie wir das nächstes Jahr besser machen können. Philipp Springer, City-Manager

Nach dem Ende des Adventsmarkts am Sonntagabend ziehen er und Marktmeisterin Edith Grimm eine positive Bilanz: „Der Markt war in der Summe gut besucht, auch dank des guten Bühnenprogramms“, sagt Springer: „Man hat gemerkt, dass nach den zwei Jahren der Rumpf-Märkte die Leute Lust hatten, einen richtigen Adventsmarkt zu erleben.“

Gaggenauer Marktmeisterin nimmt Abschied

Für Marktmeisterin Edith Grimm war es vor dem Eintritt in den Ruhestand der letzte Adventsmarkt unter ihrer Leitung: „Es war für mich ein genialer Abschluss, den ich mir auch so sehr gewünscht hatte“, sagte sie am Montag. Der Adventsmarkt wurde „super angenommen, und auch alle Hüttenbetreiber waren sehr zufrieden.“

Im Vorfeld habe man ein „tolles Bühnenprogramm“ ausgearbeitet, und auch dies habe sich bewährt. „Es war eine schöne Atmosphäre“, freut sich Edith Grimm und gibt abschließend zu bedenken: „Das Wetter war auch mit kleinen Ausnahmen perfekt.“ Das wünscht sie sich ebenso fürs nächste Jahr – wenn sie dann nur noch als Besucherin und „ganz entspannt“ über ihren Adventsmarkt bummeln wird.