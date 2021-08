Deutliche und sofortige Reduktionen des Treibhausgasausstoßes werden gefordert, um die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten. In Deutschland liegt der Anstieg bereits bei 1,6 Grad. Die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland sorgt für ebenso dramatische Bilder wie die Brände im Mittelmeerraum oder der Hitzestress in den USA oder in Kanada. „Lösungen so schnell wie möglich“ werden vom Weltklimarat eingefordert.

Nach den aufrüttelnden Worten des Weltklimarats verzeichne der Kreisverband „mehrere Eintritte“, sagt Thomas Gönner, Direktkandidat der Grünen für den Bundestagswahlkreis Rastatt/Baden-Baden, am Samstag beim Infostand auf dem Gaggenauer Wochenmarkt. Die genaue Zahl neu hinzugekommener Mitglieder kenne er aber nicht. Auf den Online-Plattformen der Grünen im Kreis, auch auf seiner Kampagnenadresse, habe es viele Einträge gegeben, kaum dass der IPPC so deutliche Worte gefunden habe.

Von „Schock“ sei da die Rede, auch von Unverständnis darüber, dass Deutschland erst einen so späten Ausstieg aus dem Kohleabbau anstrebe.