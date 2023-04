Fingerzeige ignoriert

„Grüner Baum“-Brand in Gernsbach: Liebe Behörden, so kann es nicht weitergehen!

Vieles ist in Deutschland auf das genauste geregelt. Doch ausgerechnet dort, wo es um die Sicherheit von Menschen geht, haben Behörden zu wenig getan. Geht es so weiter, könnte die nächste Katastrophe in einem „Vorstadt-Slum“ folgen.