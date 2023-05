Eine geplante Flüchtlingsunterkunft liegt in Gaggenau unmittelbar neben der Bundesstraße 462. Für den Bau ist deshalb eine Ausnahmegenehmigung notwendig. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

„Das Projekt kann wie geplant realisiert werden“, betont man im Gaggenauer Rathaus auf Anfrage dieser Redaktion. Ende 2024 soll eine neue Sozialunterkunft an der Eckenerstraße bezugsfertig sein. Doch dafür brauchte es eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Denn der geplante Neubau liegt direkt neben der Bundesstraße B 462. Und deshalb ist das Bundesfernstraßengesetz zu berücksichtigen. Genauer: Paragraf 9.

Er besagt: Längs der Bundesfernstraßen dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobahnen und bis zu 20 Meter bei Bundesstraßen – gemessen vom Fahrbahnrand – nicht errichtet werden.

Gesetz lässt Ausnahmeregelung für Sozialunterkunft in Gaggenau zu

Sprich: Eine Sanierung des mittlerweile abgerissenen Gebäudes wäre möglich gewesen. Ein an seiner Stelle geplanter Neubau aber nicht.

Aber keine Regel ohne Ausnahme – und diese findet sich im selben Paragrafen unter Absatz 8: „Im Einzelfall“ sind demzufolge Ausnahmen zugelassen, „wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichungen erfordern“.

Die Baugenehmigung liegt bereits vor. Auskunft aus dem Rathaus Gaggenau

Diese Einzelfallregelung ist nach Ansicht des Regierungspräsidiums Karlsruhe offensichtlich im vorliegenden Fall möglich. Somit bestätigt das Gaggenauer Rathaus mit Blick auf Paragraf 9, Absatz 8: „Die Baugenehmigung liegt bereits vor.“

Das künftige „Wohngebäude für soziale Zwecke“ an der Ecke Obere Lessingstraße/ Eckenerstraße soll als städtische Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose genutzt werden. Neueste Schätzungen gehen von Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro aus.

Der Abriss das alten, heruntergekommenen Gebäudes an dieser Stelle wurde vor wenigen Wochen abgeschlossen. Es war in den 1970er-Jahren von der Stadt aufgekauft worden – damals dachte man an eine eventuelle vierspurige Erweiterung der B 462. Das Haus stand zeitweise leer oder wurde für die Unterbringung von Obdachlosen genutzt.

Anwohner erheben Einsprüche gegen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose

Die Erdarbeiten für den Neubau sollen im Herbst beginnen. Insgesamt zehn Apartments entstehen an diesem Standort – direkt an der Unterführung der B 462, gegenüber von Lidl. Bis zu 48 Personen sollen dort unterkommen können – je nach Auslastung der Stockbettzimmer. An der Notwendigkeit des Baus bestand im Gemeinderat kein Zweifel.

Gleichwohl hatte es nicht näher definierte „Einsprüche der Angrenzer“ gegeben. Deshalb musste das Genehmigungsverfahren an das Regierungspräsidium abgegeben werden, wie Jürgen Lauten erläuterte. Er ist Leiter des städtischen Hochbauamts.