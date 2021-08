Gruppe strandet nachts am Rastatter Bahnhof – KVV räumt Probleme ein

Nachts um zwei Uhr auf dem Bahnhof in Rastatt. Es fährt kein Zug mehr in Richtung Gaggenau und Forbach, sechs Personen aus verschiedenen Gemeinden sind gestrandet und stehen irritiert auf dem Bahnsteig, denn ihr Anschlusszug ist weg. Bevor sie stundenlang auf den ersten Frühzug um 5.37 Uhr warten, nehmen fünf gemeinsam ein Taxi, um doch noch nach Hause zu kommen.

Markus Schiel, ein Technischer Oberlehrer, der in Ottenau wohnt, gehört zu der bunt zusammengewürfelten Gruppe in dieser Nacht; die Erregung ist groß, er schreibt einen Beschwerdebrief an den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und schildert darin den genauen Ablauf, spricht von einem „Desaster“. Der Brief liegt den BNN vor. Der KVV entschuldigt sich nachfolgend bei Schiel und sichert eine kulante Regelung bezüglich der entstandenen Kosten zu.

Doch der Reihe nach.