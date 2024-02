Gruppe von Jugendlichen bedroht in Gaggenau Kinder und Jugendliche

Eine zehnköpfige Gruppe von Jugendlichen bedrohten am Donnerstagabend drei weitere Kinder und Jugendliche. Die Gruppen gerieten in einem Kaufhaus in der Hauptstraße in einen Streit, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem die größere Gruppe den drei weiteren Jugendlichen mit Schlägen drohten und andere Bedrohungen aussprachen, sind diese in einen Drogeriemarkt geflüchtet. Eine Mitarbeiterin des Marktes verständigte daraufhin die Polizei, diese konnte vor Ort noch drei Jugendliche der Gruppe antreffen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Nummer (0 72 25) 9 88 70 entgegengenommen.