Weiterer Vorfall in Bad Rotenfels

Häufige Diebstähle: Sind Fahrräder am Gaggenauer Bahnhof noch sicher?

Ein Fahrrad ist am helllichten Tag am Gaggenauer Bahnhof gestohlen worden. Das ist kein Einzelfall: In den sozialen Medien berichten Nutzer davon, dass sich die Diebstähle häufen. Die Polizei widerspricht dem.