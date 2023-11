Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos): „Ich war entsetzt, als ich von der Polizei über die Vorfälle am Dienstag unterrichtet wurde. Für die Menschen in unserer Stadt ist das eine katastrophale Situation. Allein, davon zu hören, dass die Polizei mit Feuerwerkskörpern und Flaschen angegriffen wurde, finde ich erschreckend. Wir haben ja Verständnis dafür, dass junge Menschen feiern wollen. Aber der Spaß hört da auf, wo Bürger massiv gestört oder gefährdet werden. Schon, wenn fremdes Eigentum beschädigt wird, ist für mich die rote Linie deutlich überschritten.“

In engem Austausch mit der Polizei: Die Stadt Gaggenau mit dem OB an der Spitze befindet sich im engen Austausch mit der Polizei. „Die Vorfälle werden wir so bald wie möglich gemeinsam aufarbeiten. Wir dulden in unserer Stadt keine Tumulte und keine Gewalt. Die Stadt Gaggenau soll eine Stadt bleiben, in der sich alle Bürger sicher fühlen.“ Der Polizei zollt Michael Pfeiffer großen Respekt: „Ich möchte der Polizei an dieser Stelle den Dank der Stadt aussprechen. Es ist unbeschreiblich, was die Polizisten geleistet haben, obwohl sie selbst angegriffen wurden.“