Harry Kane oder Donald Trump „Mann des Jahres“?

So nehmen Sie teil: Einsendeschluss am 8. Januar

Die Murgtal-Redaktion sucht wieder den „Hellseher des Jahres“. Mitmachen können alle Leserinnen und Leser von BNN und BT, die folgende Spielregeln beachten: Einfach die im Text gestellten zehn Fragen zum Jahr 2024 mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten und an die Murgtal-Redaktion senden. Dies ist auf mehreren Wegen möglich: Entweder per Postkarte an das Badische Tagblatt, „Hellseher des Jahres“, Hauptstraße 36a, 76571 Gaggenau. Oder per E-Mail an die Adresse: redaktion.gaggenau@bnn. de

Natürlich können die Antworten auch schriftlich in den Geschäftsstellen der BNN und des BT eingereicht werden. Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihre Telefonnummer und Adresse an! Einsendeschluss ist am Montag, 8. Januar 2024. Die beiden besten „Hellseher“ erhalten als Preis einen Einkaufsgutschein über jeweils 50 Euro. Bei mehreren Einsendungen mit gleicher Zahl an richtigen Lösungen entscheidet das Los. Nun wünschen wir allen Ratefreunden viel Spaß und viel Glück. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.