Hauseinbruch in Gaggenau Forbach

Wie die Unbekannten in das Erdgeschoss eines Hauses in der Fürholzstraße in Gaggenau am Mittwochabend einbrechen konnten, ist noch nicht geklärt. Sämtliche Möbel wurden durchwühlt, doch nach Angaben der Polizei scheint bisher nichts zu fehlen. Kriminaltechniker unterstützen nun mit ihrer Arbeit die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.