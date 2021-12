Kurz vor Ende des Doppelhaushaltsjahres 2020/21 steht fest: Die Stadt Gaggenau hat mehr Geld ausgegeben als ursprünglich geplant. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres hat Oberbürgermeister Christof Florus (FWG) am Montagabend im Gemeinderat einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr eingereicht. Insgesamt geht es um rund 4,7 Millionen Euro.

Dieser Betrag teilt sich OB Florus zufolge auf zwei Bereiche auf: das Waldseebad und die Ausstattung der Schulen und Kindergärten mit raumlufttechnischen Anlagen, wie er vorab in einem Pressegespräch erläuterte. Die Ausgaben hätten damit „einen sehr nachvollziehbaren Grund“, so Florus später in der Sitzung. Womit er vor allem die Ausgaben im Zusammenhang mit der technischen Ausstattung der Schulen und Kindergärten meinte.

Im zweiten Halbjahr hatte der Gemeinderat beschlossen, ein Förderprogramm des Bundes zu nutzen, um die städtischen Einrichtungen mit moderner Lüftungstechnik auszustatten. „Für uns war das eine Steilvorlage“, so der OB, der die Investitionen nicht allein im Zusammenhang mit Corona sieht, sondern als Möglichkeit, die Gebäude in heißen und vor allem schwülen Sommern nachhaltig zu klimatisieren.

Investitionen in Lüftungstechnik für Stadt Gaggenau teurer als gedacht

Allerdings wird das Programm für die Stadt teurer, als es auf den ersten Blick scheint. Zwar fördert der Bund Investitionen in die Raumlufttechnik mit bis zu 80 Prozent – in Gaggenau sind es aber im Durchschnitt für alle zehn Schulen und die vier städtischen Kindergärten und Krippen lediglich 62,54 Prozent.

„Das hängt mit dem Kleingedruckten zusammen“, so Kämmerer Andreas Merkel. Demnach würden pro Objekt maximal 500.000 Euro gefördert. Was bei großen Gebäuden keine 80 Prozent der Gesamtkosten ausmacht.

Bei Kosten von rund 8,4 Millionen Euro übernimmt der Bund letztlich 5,2 Millionen Euro. An der Stadt bleiben also Kosten von 3,2 Millionen Euro hängen. Dennoch: Die Stadt ist vom Nutzen des Projekts so überzeugt, dass sie laut OB Florus auch den freien Trägern angeboten hat, sich an den Restkosten mit 70 Prozent zu beteiligen, wenn sie die Bundesförderung in Anspruch nehmen.

Mehrkosten für das Waldseebad

Auch das Waldseebad sorgt dafür, dass die Stadt nochmal tiefer ins Säckel greifen muss als geplant: Statt mit 13,6 Millionen Euro wird es voraussichtlich mit 15 bis 15,2 Millionen Euro Kosten zu Buche schlagen, was Mehrkosten von 12,4 bis 14,5 Prozent entspricht. Das ist das Worst-Case-Szenario, betont der Oberbürgermeister.

Noch seien einige Positionen strittig. Bau-Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) prüfe das derzeit. Das Ergebnis erwartet Florus frühestens Anfang nächsten Jahres, da noch nicht alle Schlussabrechnungen der einzelnen Gewerke vorlägen. Neben den Kosten für die Badanlage samt Parkplätzen kostet auch der Hochwasserschutz mehr als geplant.

Dennoch: Nachtragshaushalte zu verkünden sei nicht immer eine schöne Angelegenheit, wie Florus betont. „In diesem Fall gibt es aber auch Positives zu vermelden.“ Denn trotz der Mehrausgaben gelingt es der Stadt das Haushaltsjahr am Ende mit einer Null abzuschließen. „Wir können das eigenständig aus unseren Überschussrücklagen ausgleichen und müssen nicht auf die Reserven zurückgreifen“, erklärt der OB.

Auch der Blick in die Zukunft sei beruhigend: Bis 2025, so die aktuelle Prognose, werde man weiter konsequent Schulden abbauen können und keine neuen Kredite aufnehmen müssen. Ab 2024 könnte der Ergebnishaushalt keinen Fehlbetrag mehr ausweisen, sondern positiv ausfallen. Derzeit geht Kämmerer Merkel von einem Plus von 1,6 Millionen Euro für das Jahr 2024 aus.

Gaggenau mit höheren Gewerbesteuereinnahmen

Grund für diesen Optimismus sind in diesem Jahr „etwas höhere“ Gewerbesteuereinnahmen (wenngleich Gaggenau nach wie vor nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der Vor-Corona-Einnahmen verbuchen kann, wie Kämmerer Merkel erklärt), Mehreinnahmen im Bereich der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie höhere Zuweisungen des Landes. Hier könnten sogar weitere 600.000 Euro zu den bereits feststehenden knapp 1,7 Millionen Euro hinzukommen.

Auch wenn die Liquidität der Stadt in den kommenden Jahren weiter abnehmen wird – zum Jahresbeginn 2022 wird Gaggenau über knapp 36 Millionen Euro liquide Eigenmittel verfügen, die bis 2025 auf voraussichtlich 15,1 Millionen Euro abschmelzen werden – die Bilanz von OB und seinem Kämmerer bleibt positiv: Man bleibe weit über der Mindestliquidität von 1,4 Millionen Euro und der Eigenverpflichtung, zehn Millionen Euro vorzuhalten.