Zu der Herbstmesse gehört in Gaggenau der verkaufsoffene Sonntag, der auch in diesem Jahr von zahlreichen Besuchern zum Shoppen genutzt wurde.

Der Wettergott meinte es am Sonntagnachmittag bis auf einen kurzen Regenschauer mit den Besuchern der Herbstmesse gut, in der Fußgängerzone herrschte reges Leben und gut besucht waren auch die Außenbereiche der Eisdielen.

Doch sitzt das Geld noch so locker, wie vor Jahren? Unsere Redaktion hörte sich am Sonntagnachmittag in der Gaggenauer Fußgängerzone bei Kunden aber auch bei einigen Einzelhändlern um, die sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligten.

Die Herbstmesse sei für sie ein Muss, sagten übereinstimmend Anja Rieger-Schmälzle und Nicole Vogt aus Michelbach. „Wir waren Shoppen und haben auch was Passendes gefunden“, so Rieger-Schmälzle. „Nach unsere Einkäufen schlendern wir noch etwas über die Herbstmesse, dies gehört einfach dazu“.

„Ich laufe heute nur durch die Fußgängerzone und schaue mich ein wenig um“, sagte Ilona Hurrle. Ihre Einkäufe selbst tätige sie nur unter der Woche, da sei es wesentlich ruhiger als an einem Tag wie diesen. „Für mich ist es aber wichtig, die Einzelhändler zu unterstützen“.

Zwei Frauen kommen aus Loffenau nach Gaggenau

Zwei 80-jährige Frauen aus Loffenau, die namentlich nicht genannt werden wollen, kommen zur Herbstmesse immer nach Gaggenau. „Ausschau halten, ob man was Passendes findet, ist nach wie vor schön“, meinten die beiden Seniorinnen. Allerdings müsse man nicht immer etwas kaufen.

Eine Familie aus Muggensturm freute sich darüber, ein Schnäppchen gefunden zu haben und eine 49-jährige aus Bad Rotenfels betonte, dass sie den verkaufsoffenen Sonntag für gemeinsame Einkäufe mit ihrem Partner nutze. „Mein Partner arbeitet Schicht und da ist dies nicht immer möglich“.

Vorsitzende der Werbegemeinschaft ist zufrieden mit verkaufsoffenem Sonntag

„Das Geschäft am verkaufsoffenen Sonntag war gut, es entsprach unseren Erwartungen“, sagte der Filialleiter von Delker Optik in Gaggenau, Fabian Braun. Die verkaufsoffenen Sonntage in Summe könnten allerdings besser sein, gab Braun zu verstehen.

Melitta Strack, von der Jeans Box betonte, dass die Jahre vor Corona natürlich stärker hinsichtlich der Umsatzzahlen waren. Somit bestehe noch Luft nach oben. Melitta Strack zeigte sich dennoch aufgrund der aktuellen Situation zufrieden mit der Resonanz am verkaufsoffenen Sonntag. Strack, die auch Vorsitzende der Werbegemeinschaft Gaggenau ist, machte auch keinen Hehl daraus, dass die Leute zurückhaltender sind. Jeder habe das, was aktuell auf dem Energiemarkt geschehe, im Hinterkopf.

Michael Meurers, Geschäftsführer des City-Kaufhauses zeigte sich mit dem Geschäft am Sonntag sehr zufrieden, es war deutlich besser als vergangenes Jahr. Eine große Zurückhaltung habe man im City-Kaufhaus am Sonntag nicht feststellen können. In erster Linie wurden nach Aussage von Meurers Bekleidungsartikel für Damen, Herren aber auch Kinder verkauft.

Dominik Müller vom Modehaus Z. Müller sprach von einem Familien-Einkaufstag mit einer schönen Frequenz. „Es hat Spaß gemacht“. Allerdings war das Geschäft nicht wie vor Corona, aber auf jeden Fall besser als 2021. Wir haben uns auch gefreut, dass der Regen nicht zu Beginn des verkaufsoffenen Sonntag sondern erst später kam.

„Wenn man alle aktuellen Rahmenbedingungen berücksichtigt“, so Gaggenaus City-Manager Philipp Springer, „dann können wir trotz durchwachsener Rückmeldungen mit dem Verlauf des verkaufsoffenen Sonntag ganz zufrieden sein“. Es bestehe noch Luft nach oben, aber in der Summe sehe auch die Stadtverwaltung den Tag positiv. „Wir hatten auch Glück, dass die Regenschauer nicht schon früher kamen, denn danach hat die Frequenz deutlich abgenommen.“