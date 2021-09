Nach zwei Jahren Pause findet anlässlich der Herbstmesse in Gaggenau wieder ein Krämermarkt statt. Der Vergnügungspark auf dem Annemasseplatz wird an drei verlängerten Wochenenden, beginnend am 23. September, seine Pforten öffnen.

Die gute Nachricht: Nach dem Komplettausfall des Maimarkts 2020 und 2021 und der „kleinen Herbstmesse 2020“, die im Herbst letzten Jahres stattfand, wird es auch in diesem Jahr wieder eine Herbstmesse geben. Und nach zweijähriger Ausfallzeit auch wieder einen Krämermarkt.

Allerdings: Die Neuauflage der Herbstmesse wird von den Corona-Randbedingungen und Auflagen in vielerlei Hinsicht an den letztjährigen „Pop-up-Freizeitpark“ erinnern. Der Vergnügungspark auf dem Annemasseplatz wird an drei Wochenenden hintereinander präsent sein. Auftakt ist am Donnerstag, 23. September. „Das Ganze ist mit viel Arbeit verbunden, aber es ist machbar“, sagt Hugo Lewy von der Interessengemeinschaft der Schausteller im BNN-Gespräch

Laut Stadtverwaltung gibt es nach der Zwangspause wieder ein sehr abwechslungsreiches Angebot mit dem Krämermarkt beim traditionellen Herbstmessenwochenende; die Buden werden von Samstag, 25. September, bis zum Montag, 27. September, geöffnet sein. Zum Marktbereich umgestaltet werden wie in der Vergangenheit die Jahnstraße und die Eckener Straße.