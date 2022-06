Am Wochenende werden Rekord-Temperaturen erwartet. Aber wo lässt es sich in dieser Zeit im Murgtal am besten aushalten? Die Redaktion gibt einen Überblick über mögliche Zufluchtsorte.

Baden-Württemberg und die Region steuern auf eines der heißesten Wochenenden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bereits seit Tagen Rekordwerte voraus.

Aber wie können sich die Murgtäler in dieser Zeit außerhalb der eigenen vier Wände etwas Abkühlung verschaffen?

BNN-Redaktionsmitglied Felix Doll gibt einen Überblick, wo es sich bei der prallen Hitze am besten aushalten lässt.

Kaltenbronn

Eine gern besuchte Attraktion in der Region ist der Kaltenbronn oberhalb von Gernsbach-Reichental. Mit dem Wildsee, Hornsee und großen und kleinen Hohlohsee bietet die Hochmoorlandschaft auf rund 1.750 Hektar Fläche eine willkommene Abkühlung. Das Moor gehört zum Waldgebiet der Stadt Gernsbach.

Am Samstag und Sonntag bietet das Infozentrum Kaltenbronn in seiner Ausstellung zudem allerhand Informationen über die Landschaft und die Umgebung. Durch die Baustelle auf der L76b zwischen Gernsbach und Reichental ist das Infozentrum allerdings nur über das Enztal erreichbar.

Teufelsmühle

Zwischen dem Murg- und Albtal ragt die Teufelsmühle auf über 900 Metern Höhe empor. Umgeben von Bäumen lädt der Berg in den Höhenlagen trotz hoher Temperaturen Menschen zum Wandern ein.

Murg bei Forbach

Wer es etwas nasser mag, der kann hinter Forbach ins eiskalte Wasser der Murg eintauchen. An mehreren Stellen lädt das natürliche Flussbett zum Schwimmen ein oder bietet für Kinder einen kühlend nassen Kletterspaß auf den großen und kleinen Felsen.

Zelten, offenes Feuer und Grillen ist im Landschaftsschutzgebiet an der Murg allerdings nicht erlaubt.

Schwarzenbach-Talsperre

Als größter Stausee in der Region erstreckt sich das Wasser der Schwarzenbach-Talsperre bei Forbach über eine Länge von knapp zweieinhalb Kilometern. Besucher lädt der See zum Baden und Bootfahren oder Fahrradfahren und Wandern durch die umgebenen Wälder ein.

Der See gilt laut Schwarzwald-Tourismus-Informationen zwar nicht als Badesee, Schwimmer sind auf eigene Verantwortung aber dennoch geduldet. Wer kein eigenes Boot hat, kann sich vor Ort am Steg Elektroboote, Tretboote oder Ruderboote ausleihen.

Der Verleih öffnet nach eigenen Angaben samstags ab 12 Uhr. Während der Ferienzeiten in Baden-Württemberg können Boot-Fans bereits eine Stunde früher aufs Wasser.

Gaggenauer Freibäder

An warmen und sonnigen Wochenenden dürfen Schwimmbäder zur Abkühlung nicht fehlen. Nach sechs Jahren Wartezeit auf dem Trockenen öffnete das neugestaltete Waldseebad in Gaggenau im Mai wieder seine Tore. Nach Angaben des Bads umfasst die neue Wasserfläche 2.800 Quadratmeter. Alleine das neue Naturbad hat eine Größe von 2.000 Quadratmetern.

Bereits in den vergangenen Wochen waren die Parkplätze vor dem Freibad bereits am Vormittag sehr stark genutzt. Wegen dem erwarteten Andrang empfehlen die Verantwortlichen des Waldseebads, mit dem Fahrrad oder zu Fuß ins Freibad zu kommen. Stündlich zur 54. Minute fährt zudem ein Bus vom Bahnhof in Gaggenau zur Haltestelle Waldseebad vor dem Eingang des Schwimmbads. In die Gegenrichtung fährt stündlich ein Bus zur 51. Minute.

Die Stadt Gaggenau weißt darauf hin, dass sich Nutzer des Busangebots spätestens eine halbe Stunde vor Abfahrt telefonisch unter 07225/96450 anmelden müssen. Das Waldseebad öffnet zwischen 9 und 20 Uhr. Eine Stunde kürzer, ab 10 Uhr, öffnet das Kuppelsteinbad in Ottenau seine Becken. Im Bernsteinbad in Sulzbach können sich Schwimmer zwischen 11 und 19 Uhr abkühlen.

Freibäder der Region

Nahe des Gernsbacher Kurparks ist das Igelbachbad gelegen. Vom Stadtzentrum aus kommen Besucher einfach zu Fuß dort hin. Nach Angaben der Stadt Gernsbach bietet das Bad einen einsamen Waldrand, ausgedehnte Liegewiesen und gemütliche Sitzecken direkt am Beckenrand.

In diesem Jahr ist zudem das Babybecken nach abgeschlossener Sanierung wieder für Kinder zugänglich. Geöffnet ist das Freibad samstags von 10 bis 19.30 Uhr. Sonntags öffnet die Kasse bereits eine halbe Stunde früher um 9.30 Uhr.

Alternativ locken in Gernsbach das Freibad Lautenbach, Obertsrot und Reichental Schwimmer an. Die Öffnungszeiten in diesen Bädern sind identisch mit den Öffnungszeiten im Igelbachbad. Im hinteren Murgtal können Schwimmer zwischen 11 und 19 Uhr im Forbacher Montana Bahnen ziehen, das Weisenbacher Latschigbad öffnet von 10.30 bis 20 Uhr.

Film-Erlebnis

Wer es nicht nur etwas kühler, sondern auch etwas dunkler mag, der kommt im Kinocenter Gernsbach oder Merkur-Film-Center Gaggenau auf seine Kosten.

Neben „Liebesdings“ mit Elyas M’Barek und „Alles in bester Ordnung“ laufen dort am Wochenende auch der Film „Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia“ und „Top Gun Maverick“ mit Tom Cruise.

Unimog-Museum Bad Rotenfels

Trotz hoher Temperaturen lockt auch das Unimog-Museum in Bad Rotenfels Besucher am Samstag an. Als Hommage an das Nutzfahrzeug und die ehemalige Produktionsgeschichte in Gaggenau eröffnet, zeigt die Ausstellung unter anderem Prototypen und restaurierte Fahrzeuge.

Bis Ende des Jahres ist zudem die Sonderausstellung „Der Unimog im Gebirge“ zu sehen.