Hördener Holzwerk als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert

Unternehmen, die sich klimaneutral aufstellen, tragen aktiv zur Begrenzung der Erderwärmung bei. Zudem kommen sie der Erwartung von Verbrauchern, Kunden und Geschäftspartnern entgegen.

In Zeiten des Klimawandels legen diese nämlich immer mehr Wert auf Umweltfreundlichkeit. Das hat man auch im Hördener Holzwerk längst erkannt – und handelt entsprechend: Seit Januar 2022 gilt der Betrieb als CO 2 -neutral.

Das bestätigt ein Zertifikat der Initiative Klimaschutz Holzindustrie. Unternehmen, die dieses Logo verwenden, verpflichten sich, ihre Emissionen regelmäßig überprüfen zu lassen und nach Möglichkeit zu reduzieren. „In erster Linie geht es darum, unsere Verbrauche bei Strom, Gas, Wasser zu optimieren“, erklärt Dominik Strobel.

750.000 Euro werden in den Bau einer neuen Heizzentrale investiert

Der Geschäftsführer verweist zudem auf Aktivitäten, um bei der Energiegewinnung nachhaltiger und unabhängiger zu werden. So investiere man am Standort aktuell rund 750.000 Euro in den Bau einer neuen Heizzentrale: „Weg vom Gas hin zu Pellets“, sagt Strobel.

Außerdem wird auf dem Dach der neuen Halle im Werk II (dem ehemaligen Lang-Gelände) derzeit eine weitere Fotovoltaik-Anlage installiert, die 220 Kilowatt-Peak (kWp) erzeugt. Insgesamt komme man damit dann auf dem Werksgelände an der Landstraße 25 durch Solarzellen auf eine elektrische Leistung in Höhe von 820 kWp.

Das mit Abstand größte Projekt aber ist die neue Keilzinkanlage mit Hobelung, die demnächst den Betrieb aufnehmen soll. Zusammen mit der Halle, in der sie untergebracht ist, und der Späneabsaugung handele es sich dabei um eine Investition von rund neun Millionen Euro, fasst Strobel zusammen.

Das Keilzinken-Verfahren ist als stabilste Methode der Holz-Längsverbindungen anerkannt. Die erste Anlage dieser Art ist im Hördener Holzwerk seit 1979 in Betrieb. Sie steht in Werk I und hat ausgedient, wenn die neue Keilzinkanlage in Werk II komplett fertiggestellt ist. „Damit kriegen wir mehr Ausbeute aus dem Holz und haben weniger Verschnitt“, erklärt der Geschäftsführer.

Maschine verkettet Arbeitsschritte von drei Maschinen

Mit dieser Modernisierung gehe man künftig noch sinnvoller und nachhaltiger mit der Ressource Holz um, von der „alles verwertet wird, wir haben da keinen Abfall“, sagt Strobel. Ein weiterer Vorteil der neuen Anlage sei, dass sie die Arbeitsschritte von drei Maschinen in der Holzverarbeitung verkettet: „Das optimiert die Abläufe und wir haben weniger Stapler-Verkehr.“

Der Traditionsbetrieb, den Gerhard Strobel 1985 aus dem damaligen Unternehmen Casimir Kast Papier und Holzbearbeitung übernommen hat, beschäftigt aktuell 65 Mitarbeiter und drei Lehrlinge. Sie streben den Beruf Holzbearbeitungsmechaniker an und können sich laut Dominik Strobel darauf einstellen, in ein festes Angestelltenverhältnis übernommen zu werden.

Fachkräftemangel im Hördener Holzwerk noch kein Thema

Mit der Ausbildung habe man gute Erfahrungen gemacht. Auch deshalb sei der Fachkräftemangel, der vielerorts beklagt wird, im Hördener Holzwerk aktuell noch kein großes Thema. „Wir sind wirklich top aufgestellt im Moment“, lobt der Geschäftsführer seine Mannschaft.

Sie beliefert vor allem die Fertighausindustrie mit Konstruktions- und Bauholz: „Alles, was statisch im Haus verwendet wird“, präzisiert Strobel. Die Auftragslage sei zwar gut, aber in der Branche habe es schon optimistischere Zeiten gegeben.

Die Fertighausanbieter schöben noch einen gewissen Auftragsbestand vor sich her, verkaufen im Moment aber unterdurchschnittlich.

Das liegt laut Strobel an verschiedenen Faktoren: Zinsentwicklung, Inflation, gestrichene staatliche Förderungen. Da komme dem Hördener Holzwerk entgegen, dass es nicht nur auf den Fertighausbau ausgelegt sei: Man bediene auch den Handel, produziere fertige Dachstühle, Akustikdecken oder Leimbinderholz für Schalungsbau oder Blockhäuser.

Finnisches Holz ist am Schönsten

Ihren wichtigsten Rohstoff Holz beziehen sie aus dem Schwarzwald und aus Bayern sowie aus Österreich, Belgien und Finnland. Für Konstruktionen im sichtbaren Bereich werde gerne finnisches Holz verwendet, weil es eben am schönsten sei, erläutert Strobel.

Aber das Unternehmen hat auch Kontakte nach Südamerika und Asien. Dort unterstützt es klimafreundliche Projekte, um seine unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren, in dem das Äquivalent des entstandenen Kohlenstoffdioxids an anderer Stelle eingespart wird. Das geschieht durch den Erwerb von Klimaschutzzertifikaten.

Aktuell handelt es sich um ein Wasserkraftprojekt in Myanmar und ein Aufforstungsprojekt in Brasilien – beide sind Bestandteil der Zertifizierung durch die Initiative Klimaschutz Holzindustrie.