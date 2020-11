Schwieriger Einzelhandel

Hofladen Reiß in Gaggenau macht dicht

Haferflocken, Reis, Müsli oder Bio-Cornflakes: All das gibt es im Hofladen Reiß in der Gaggenauer Hauptstraße zu kaufen. Aber nicht mehr lange, denn der Inhaber öffnet seinen Laden am Samstag zum letzten Mal. Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht und hat verschiedene Gründe.