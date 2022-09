Keine gehäuften Diebstähle

Steigende Holz-Nachfrage: Im Gaggenauer Forstamt steht das Telefon nicht mehr still

ForstBW hat jüngst über gehäufte Holzdiebstähle in den Wäldern berichtet. Im Murgtal ist die Situation in dieser Hinsicht noch entspannt. Der Forstbezirksleiter blickt auch relativ gelassen in die Zukunft – aus einem ganz bestimmten Grund.