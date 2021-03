Die Ehrenamtlichen der Hospizgruppe Gaggenau sind da, wenn Menschen am Ende ihres Lebens stehen. Doch Corona schränkt ihre Arbeit stark ein. Sie haben weniger als halb so viele Aufträge wie vor der Pandemie.

Wenn die letzten Stunden eines Menschen gekommen sind, erkennt das Herbert Walterspacher sofort. Der Atem rasselt, die Haut an Mund und Nase wird sehr fahl. „Bei unserer Arbeit sind wir immer wieder mit diesen Anzeichen konfrontiert“, sagt er.

Herbert Walterspacher und Sonja Schlenker gehören zum Leitungsteam der Hospizgruppe Gaggenau. Gemeinsam mit 25 weiteren ehrenamtlichen Helfern begleiten sie Menschen in ihren letzten Tagen. Sie betreuen Betroffene zum Teil zuhause, aber überwiegend in den Gaggenauer Pflegeheimen. „Wir wollen den Menschen ermöglichen, in Würde zu sterben“, sagt Walterspacher.

Doch derzeit schränkt Corona die Arbeit der Hospizgruppe stark ein. In der Pandemie sei die Anzahl der Einzelbegleitungen um mehr als die Hälfte zurückgegangen, sagt Schlenker. 2019 waren es nach ihren Angaben noch 30 Sterbebegleitungen, 2020 weniger als 15.