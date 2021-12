Im Frühjahr soll Eröffnung sein

Bauarbeiten für umstrittenes Hotel-Projekt in Gaggenau-Ottenau haben begonnen

In dieser Woche sind die ersten Bagger an der Max-Roth-Straße in Ottenau angerückt. Und kaum haben die Erdarbeiten begonnen, steht schon fast die Eröffnung des neuen Hotels gegenüber des Penny-Markts an.