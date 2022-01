Zimmer für Zimmer

Der Hotelneubau in Gaggenau-Ottenau schreitet voran

Der Hotelneubau am Penny-Kreisel in Ottenau schreitet voran. Derzeit werden die angelieferten Zimmerbauteile auf- und nebeneinandergesetzt. Geplant ist ein zweigeschossiger Bau mit insgesamt 27 Zimmern in Modulbauweise.