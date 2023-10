Am Dienstagmorgen ist Anwohnern aufgefallen, dass über Nacht eine Hütte in Gaggenau-Hörden abgebrannt ist. Die Polizei sucht nun nach der Ursache des Brandes.

Eine Gartenhütte in der verlängerten Frühlingsstraße in Gaggenau-Hörden ist in der Nacht von Montag auf Dienstag abgebrannt. Die Polizei teilte mit, dass auch ein Carport, ein Gartenzaun sowie ein angrenzendes Wiesengrundstück Schaden genommen hatten.

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Gaggenau-Hörden rief die Polizei, nachdem der Brand am Dienstagmorgen aufgefallen war, vorsorglich zur sicheren Ablöschung des Brandbereiches hin.

Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Gaggenau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 Zeugenhinweise entgegen.