Hunde-Fotografin aus Freiolsheim lichtet Berner Sennenhund für Kalender ab

Das Gesicht des Berner Sennenhundes ist zur Kamera gerichtet. Die Augen strahlen. Die schwarze Nase glänzt feucht. Meist sitzen oder liegen die Hunde, nur das August-Model springt dem Betrachter entgegen. Doris Braun ist sich sicher, „einen schönen Hund erkennen zu können“.

Für die Aufnahmen müssen die Tiere gut trainiert sein

Die 64-Jährige aus Gaggenau-Freiolsheim ist passionierte Hunde-Fotografin. Dass Braun einen Wandkalender mit dem Berner Sennenhund exklusiv fotografiert, sei „schon etwas besonderes“.

In den Aufnahmen stecke viel Aufwand, erzählt sie. Für den Kalender lichtete Braun unterschiedliche Tiere ab – vom Welpen bis zum Senior, um die „imposante Schönheit und das typische Wesen der alten schweizerischen Rasse“ einzufangen.

„Es ist unheimlich wichtig, dass die Tiere gut trainiert und gehorsam sind“, sagt sie. Braun ist gut vernetzt, kennt einige Hundebesitzer. Die 64-Jährige führte in Nagold eine Hundeschule und ist im Zucht-Verein.

Die abgebildeten Berner Sennenhunde sind zum Teil ihre eigenen Tiere oder die von Freunden und Bekannten. Die Besitzer sind immer mit dabei. Sie positionieren die Hunde. So kann sich Braun auf das Fotografieren konzentrieren. „Eine gute Beziehung zwischen den Besitzern und ihren Tieren ist wichtig“, sagt die Fotografin.

Im Schwarzwald kann man sich als Fotografin austoben. Doris Braun, Hunde-Fotografin

Am Strand, auf der grünen Wiese und vor einer malerischen Bergkulisse setzte Braun die Hunde in Szene. Der Ort wechselt mit jedem Monat. „Im Schwarzwald kann man sich als Fotografin austoben“, erzählt Braun. Einige Fotos seien in der Umgebung aufgenommen worden. Aber auch die Schweiz und Österreich sind im Hintergrund zu sehen. Die Fotos am Meer seien in Lettland entstanden.

Arbeit für den Kalender von ihrem Partner übernommen

„Bernese Mountain Dog“ heißt der Wandkalender. Erschienen ist er bei einem englischen Verlag. Der Verlag agiere weltweit und mache alle Hunderassen, weiß Braun. Seit 1996 gibt es den Kalender mit den Berner Sennenhunden.

Bis vor drei Jahren fotografierte ihr Partner und Buchautor Bernd Günter für den Kalender. 25 Jahre lang lichtete er die Tiere ab. Bis 2021 Braun als Fotografin übernahm. „Die Bilder für 2024 sind bereits im Kasten“, freut sie sich.