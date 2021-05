Gaggenauer Paar bildet Assistenzhunde aus: Warum Hunde „Türöffner“ für Therapien sein können

Als Eva Müller (Name von der Redaktion geändert) im Dezember 2018 das Haus von Daniela und Jens Karius in Oberweier verlässt und mit Hund zurück in ihre Wohnung nach Viernheim fährt, hält sie unterwegs viermal an. Sie überlegt ernsthaft, das junge Tier gleich wieder zurückzubringen, weil sie Sorge hat, diese neue Aufgabe nicht zu packen.

Die Frau Mitte 40 leidet als Missbrauchsopfer an einer PTBS-Erkrankung (Posttraumatische Belastungsstörung). Der angehende Assistenzhund soll ihr im täglichen Leben helfen. Das tut er auch, heute ist Hund Jaxon für die Frau ein unverzichtbarer Begleiter. Die anfänglichen Zweifel, von denen sie dem Ehepaar Karius später berichten wird, gibt es längst nicht mehr.

Das Ehepaar Karius aus Oberweier bildet Assistenzhunde aus. Dabei werden diese Tiere meist nicht bei sich zuhause, sondern bei den Menschen vor Ort trainiert, die die Hunde benötigen. Auch sonst - für die vielen Fragen zwischendurch - wird telefonisch Kontakt gehalten. Eva Müller aus Viernheim ist ein Beispiel für eine engmaschige Betreuung in der Zeit der Ausbildung.