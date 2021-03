Hundebesitzer müssen Verantwortung übernehmen

Im Murgtal werden immer häufiger Rehe von freilaufenden Hunden gerissen. In den meisten Fällen informieren die Hundebesitzer nicht einmal den Jagdpächter. Das Problem kann nur besser werden, wenn die Herrchen mehr Verantwortung übernehmen. Zur Verantwortung zählt, dass sie ihre Tiere richtig einschätzen.

Aussagen wie „Mein Hund tut so etwas nicht“ mögen bei einem wohlerzogenen Haustier oder einem Jagdhund stimmen. Aber letztlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, dass bei einem sonst braven „Schoßhündchen“ nicht doch plötzlich der Jagdtrieb im Wald aufflammt.

Dass die Menschen und ihre Vierbeiner in die Natur gehen, ist verständlich. Es gibt viele schöne Wanderwege im Murgtal. Wenn sie dort unterwegs sind, sollten sie zumindest auf den Wegen bleiben. Wichtig ist auch, den Hund an die Leine zu nehmen. Es gibt elastische Leinen, die sehr lang sind, da ist die Bewegungsfreiheit des Hundes nicht so stark eingeschränkt.

Tieren unnötiges Leid ersparen