IG Metall Gaggenau schaut trotz Corona optimistisch auf die Lage in den Betrieben

Wenn das Wörtchen wenn nicht wär – dann sähe die Situation in den Betrieben im Bereich der IG Metall Gaggenau sehr gut aus. So trüben Halbleiterprobleme und Schwierigkeiten mit den Lieferketten die gute Bilanz. Dennoch ist die Stimmung bei Gewerkschaft und Betriebsräten gut.

Trotz aller Schwierigkeiten, die mit Corona auch für die in der Gewerkschaft IG Metall organisierten Betriebe einhergehen, zeigt sich die erste Bevollmächtigte der IG Metall optimistisch.

„Die Situation der Betriebe könnte echt klasse sein, wenn weder Corona noch die Lieferkettenproblematik wäre“, so Claudia Peter in einem Pressegespräch am Montagnachmittag. Die Auftragslage sei „echt, echt gut“.

Und auch die Situation der Gewerkschaft stimme optimistisch – obwohl erneut ein Mitgliederrückgang zu verschmerzen sei.

Lösungen bei Getinge und Mercedes in Rastatt

Von einem „Rekordauftragsbestand“ spricht auch der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Daimler in Gaggenau. „Theoretisch könnten wir rund um die Uhr arbeiten“, so Udo Roth.

Allerdings: Die Verzögerungen bei einzelnen Teilen bremsen die Produktion nach wie vor aus. Das Thema Kurzarbeit sei am Standort aktuell aber kein Thema mehr – und das auch schon seit Monaten. „Wir hoffen, dieses Jahr ohne Kurzarbeit durchzukommen“, sagt Roth. Ein weitere positives Indiz: In diesem Jahr sind bereits 50 Leiharbeiter neu zum Personal dazugestoßen.

Das Thema Leiharbeiter hatte im vergangenen Jahr vor allem in Rastatt Wellen geschlagen, nicht nur bei Mercedes, sondern auch bei Maquet. Etwa zehn Prozent der Belegschaft werden bei dem Rastatter Medizingerätehersteller, der inzwischen zur Getinge Gruppe gehört, noch bis zum Jahresende abgebaut.

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass etwa 100 Stellen dem Restrukturierungsprozess „Rastatt 22“ zum Opfer fallen. „Ein großer Teil davon geht über Freiwilligenprogramme“, so Betriebsratsvorsitzende Ute Wasilowicz. „Das hat uns geholfen, Jüngere zu halten.“

Leiharbeit ist ein Schleudersitz und keine wirkliche Perspektive. Claudia Peter, Bevollmächtigte IG Metall Gaggenau

Auch im Mercedes-Benz-Werk habe man das „Bestmögliche“ aus der Situation herausgeholt, so der Betriebsratsvorsitzende Murat Sür. Hier waren 2021 600 Leiharbeiter „freigesetzt“ worden. Zum 1. Februar sind die ersten 150 von ihnen in eine unbefristete Festanstellung zurückgekehrt.

Insgesamt, so die gefundene Lösung, sind es 400 ehemalige Leiharbeiter, die in drei Schritten zurückkehren können. 200 jedoch bleiben ohne Festanstellung.

Es handele sich dabei um Leiharbeiter, die erst kurz im Werk gewesen seien und nicht kurz vor der Übernahme gestanden hätten, so der Betriebsrat. Für Claudia Peter zeigt dieser Fall aber auch: „Leiharbeit ist ein Schleudersitz und keine wirkliche Perspektive. Das muss man schon kritisch sagen.“

Sowohl das Rastatter Mercedes-Werk als auch Getinge zeigen gleichzeitig auch die Zukunftsthemen, die für Betriebsräte und Gewerkschaft im Vordergrund stehen: die Sicherung der Beschäftigung im Transformationsprozess, der vor allem die Automobilindustrie und damit auch zahlreiche Zulieferer beschäftigt und die damit oftmals verbundenen Veränderungen der Arbeitsorganisation, „ausgelöst durch neue Produkte oder Prozessoptimierung“, so Peter.

Weitere zentrale Themen sind die Digitalisierung und die Tarifpolitik.

Betriebsratswahlen und Tarifrunde werfen Schatten voraus

Im Frühjahr stehen die Betriebsratswahlen an, im Herbst die neue Tarifrunde in der Elektro- und Metallindustrie. Zwei wichtige Termine im Kalender der Gewerkschaft. Und obwohl die IG Metall Gaggenau erneut weniger Mitglieder verzeichnet, vertritt sie mehr Beschäftigte als noch im Vorjahr.

„Die Zahl der Beschäftigten ist stärker gesunken als die der Mitglieder“, so Claudia Peter. So kommt es, dass der Grad der gewerkschaftlichen Organisation über alle Betriebe sogar von 59 auf 61 Prozent gestiegen sei. Nach Stuttgart, Mannheim und Neckarsulm ist die IG Metall Gaggenau „auch weiter die viertgrößte Geschäftsstelle in Baden-Württemberg“, wie Peter stolz betont.