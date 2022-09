Illegale Müllablagerung auf Vereinsgelände in der Nähe von Gaggenau

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter ihren Müll in der Zufahrt eines Vereinsgeländes kurz vor Waldprechtsweier entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch illegal eine große Menge an Müll in der Zufahrt eines Vereinsgeländes kurz vor Waldprechtsweier abgeladen. Wie die Polizei mitteilte, liegt der Tatzeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 6.30 Uhr.

Die gesuchten Täter haben mehrere Eimer Dispersionsfarbe, Pulver für Schlämmanstriche, Glasscheiben, Rigipsplatten, Granitbruchstücke, Dachziegel mit integrierten Solarpanel sowie ein Sessel und ein Kanister mit lösungsmittelhaltigem Inhalt abgestellt.

Die Polizei vermutet, dass ebenfalls ein Lieferwagen oder ein Transporter dabei geholfen hat.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, welche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 in Verbindung zu setzen.