Auch in Zukunft will die Sparkasse Baden-Baden Gaggenau in ihrem Hochhaus in Gaggenau den kompletten Kundenservice im Erdgeschoss belassen und darüber hinaus weitere Mitarbeiter dort beschäftigen. Dies war eine zentrale Forderung des Gemeinderats Gaggenau, der in seiner jüngsten Sitzung die Pläne des Kreditinstituts noch heftig kritisiert hatte. Der Großteil der Flächen in den oberen Etagen des Sparkassenturms wird aber mittelfristig in Mietwohnungen umgewandelt. Hier will das Geldinstitut, wie von den BNN berichtet, von der attraktiven Lage und der geplanten städtebaulichen Entwicklung am Bahnhof profitieren.

Die rund 75 Verwaltungsmitarbeiter in Gaggenau, die derzeit die Büros im Hochhaus nutzen, ziehen im Rahmen des neuen Konzepts der Sparkasse nach Baden-Baden in die Rheinstraße um. Dort bündelt das Institut künftig seine komplette Verwaltung, für dieses Konzept hat jetzt der Verwaltungsrat als Aufsichtsgremium der Sparkasse grünes Licht gegeben. Die 75 Beschäftigten in Gaggenau, die mittelfristig nach Baden-Baden wechseln werden, arbeiten vorrangig in den Bereichen Marktfolge Kredit, Marktservice/Zahlungsverkehr und Revision.

Planungen noch am Anfang

In den Obergeschossen des Hochhauses könnten 13 moderne Mietwohnungen von jeweils 60 bis 90 Quadratmetern entstehen. Die Zahl kann sich aber noch ändern, weil alle Planungen noch ganz am Anfang stehen und weil die Sparkassenverantwortlichen eine teilweise Nutzung von Flächen als Gewerbeeinheiten zumindest nicht ausschließen wollen. Das auf der Grundform eines Sechsecks 1967 fertiggestellte Gebäude wurde nach Plänen des Gaggenauer Architekturbüros Kohlbecker errichtet.

Der dreiköpfige Vorstand der Sparkasse um den Vorsitzenden Lothar Volle betonte am Freitag in einem Pressegespräch, dass im Sparkassenturm bereits früher Wohnungen untergebracht waren. Erst in den späten 1970er und 1980er Jahren hatte das Geldinstitut den Wohnraum in Büroflächen umgewandelt. Jetzt also eine Umkehr, wenn man so will.

Der Kundenservice bleibt

Dabei sieht die Sparkasse sehr gute Vermarktungschancen ihrer zukünftigen Wohnungen, wenn das Gelände am Bahnhof gemäß des auf den Weg gebrachten Bebauungsplanes „Innenstadt-Bahnhof“ deutlich aufgehübscht werden soll: .„Das Sparkassengebäude ist eine der Top-Immobilien in dieser interessanten Lage in Gaggenau“, sagte Vorstandsmitglied Susanne Burg.

Am Kundenservice im Erdgeschoss des Hochhauses mit etwa 30 Mitarbeitern soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Weitere rund 20 Beschäftigte könnten hinzukommen, wenn Arbeitsplätze aus den Bereichen digitales Beratungscenter und Online-Banking (bisher in Gaggenau an den Standorten Bismarckstraße und Bahnhofstraße 3 angesiedelt) ebenfalls ins Hochhaus einziehen. „Wir möchten diese Bereiche in Gaggenau bündeln“, betonte Vorstandsmitglied Burg. In den letzten drei Jahren sei zudem umfangreich in die Immobilie investiert worden: Fassade, Flachdach, Treppenhaus und die Aufzugsanlage wurden nach ihren Worten komplett saniert.

Keine Änderung bei Beratungszentren

Die Neuausrichtung der Sparkasse, die die Bündelung aller Verwaltungskräfte in der Rheinstraße in Baden-Baden vorsieht, werde keine Auswirkungen auf die fünf Beratungszentren der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau haben, betonte der Vorstand: Von diesen fünf Standorten sind drei im Murgtal (Gaggenau am Bahnhof, Ottenau und Kuppenheim) sowie zwei in Baden-Baden (Zentrum und Oos).