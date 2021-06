Impf-Aktion für Gaggenauer Betriebe läuft wie ein Schweizer Uhrwerk

Für Sara Hildebrand ist es Überzeugungssache. Die Spielerin des Handball-Drittligisten SG Steinbach/Kappelwindeck steht im Sportdress am Eingang der Jahnhalle in der übersichtlichen Schlange. Impfbuch und andere notwendige Dokumente in der Hand.

„Es geht mir vor allem um den Sport“, so die Rückraumschützin der SG, und sie sehe sich gegenüber ihren Mitmenschen in der Verantwortung, erklärt sie dem Reporter ihre Gründe, sich impfen zu lassen.

Dann darf sie rein, wird von Uwe Matz, dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Ottenau zur digitalen Temperaturmessung gebeten. Dazu schaut man in ein smartphoneähnliches Gerät, die computergenerierte Frauenstimme meldet nach gefühlt zwei Sekunden „normale Temperatur.“