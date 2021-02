Nach monatelangem Unterricht von zuhause machen nun nach und nach Schulen und Kitas wieder auf. Am Montag ist für viele Grundschüler der erste Schultag seit langem.

Versetzt, um Menschenauflauf zu vermeiden, kommen die Schüler am Montagmorgen teils von ihren Eltern begleitet an der Schule an.

Um 7.45 Uhr finden sich vereinzelt Schüler am Eingang der Hans-Thoma-Schule ein. Zwei Viertklässler erzählen, dass sie an der Notbetreuung teilnehmen. Mit Präsenzunterricht sind die Viert- und Zweitklässler nämlich erst nächste Woche an der Reihe.

Heute ist der erste Präsenztag für die Erst- und Drittklässler, die zeitlich versetzt und auf Vorder- und Hintereingang verteilt eintreffen, um in kleinen Gruppen zumindest drei bis vier Stunden Unterricht zu haben. Die Kinder sind sehr froh, dass die Schule wieder losgeht und sie ihre Freunde und Klassenkameraden wieder sehen können.