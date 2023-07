Kurs vermittelt Managementwissen

In Gaggenau planen die Schüler ihr Schulfest selbst

Fürs Leben lernen: Was das heißen soll, erfahren die Teilnehmer des Seminarkurses „Eventmanagement“ am Goethe-Gymnasium in Gaggenau hautnah. Sie planen das Fest zum 60-jährigen Bestehen ihrer Schule selbst.