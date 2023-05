Bunter Abend in Stadthalle

In Gedenken an ihren toten Mitschüler: Gernsbacher Schüler helfen den Familien der Brandopfer

Ein Platz blieb leer in der Stadthalle Gernsbach: Mit einem farbigen Herz aus elektrischen Teelichtern erinnerte die Schulgemeinschaft an ihren, bei dem verheerenden Brand in Reichental ums Leben gekommenen, 14-jährigen Mitschüler.