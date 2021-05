Langes Warten in den Murgtal-Werkstätten auf Erstimpfung

In den Murgtal-Werkstätten Rastatt/Murgtal warten noch etwa 20 Mitarbeiter auf ihre erste Corona-Impfung. Das teilte das Unternehmen auf BNN-Nachfrage mit. Dabei sind Beschäftigte in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung bereits seit Ende Februar impfberechtigt – sowohl die Betreuer als auch die angestellten Menschen mit Behinderung.

Die mobile Impfaktion in den Murgtal-Werkstätten startete erst am 16. April am Standort in Ottenau.